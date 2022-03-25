России объявили гибридную, тотальную войну

Тотальная война объявлена России, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" - этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично - разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом", - сказал глава дипведомства.

Министр отметил, что в этом "санкционном беспределе" становится очевидным, что всем ценностям, которые западные коллеги проповедовали России, - свободе выражения мнений, рыночной экономике, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности - "грош цена".

По словам Лаврова, невзирая на все усилия Запада, ни о какой изоляции России речи не идет. "Скажу больше: мы самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов и будем продолжать это делать", - добавил глава российского МИД.

Подавляющее большинство стран за пределами коллективного Запада не желает на мировой арене "играть в одни ворота", сказал глава МИД.

"Несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационные резолюции ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление", - сказал он.

По словам министра, несмотря на это давление, надо ориентироваться не на "провокационные пропагандистские тексты", представляемыми западными странами в ООН, а на реальное состояние торгово-экономических связей.