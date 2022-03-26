США доставили Украине первую партию военной помощи

США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Что касается пакета помощи в 800 миллионов долларов. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Он добавил, что "в течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса".

Пентагон ранее сообщал, что США на текущей неделе начнут поставлять Украине помощь в рамках крупнейшего пакета объемом в 800 миллионов долларов. При этом в Вашингтоне уверены, что реализация такого проекта займет "много дней". Ожидается, что самолеты приземлятся в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставят в страну.