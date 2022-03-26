Евросоюз объединит закупки газа

Страны Евросоюза и Еврокомиссия срочно начнут работать над добровольными общими закупками газа и водорода, платформа общих закупок будет открыта в том числе для стран Западных Балкан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заключениях саммита глав государств ЕС.

"С прицелом на следующую зиму государства-члены и Комиссия в срочном порядке... будут вместе работать над добровольной общей закупкой газа, СПГ и водорода, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского союза и его государств-членов для снижения цен в переговорах", - сказано в документе.

"Платформа общих закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров", - отмечается в нем.

Страны союза и ЕК в срочном порядке завершат формирование и улучшат газовые и электрические соединения внутри Европейского союза, включая полную синхронизацию электросетей, говорится в документе.

Европейский союз продолжит координироваться с международными партнерами "для обеспечения адекватного снабжения и для смягчения роста цен на энергоносители", также говорится в нем.

Процесс наполнения газовых хранилищ в Евросоюзе должен начаться как можно быстрее, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС.

"Заполнение хранилищ газа по Союзу должно начаться как можно скорее", - говорится в документе.

Еврокомиссия на текущей неделе представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы - на 90%. Законопроект, прежде чем вступит в силу, должен пройти согласование Советом стран ЕС и Европарламентом. ЕК выражала надежду, что предложение будет принято ими в ускоренном порядке - чтобы оно могло вступить в силу уже во второй половине текущего года.