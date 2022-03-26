В Россию вернули свыше 85 тысяч застрявших туристов

Туроператоры вывезли из-за границы 90% российских организованных туристов. Речь идет о 85 тыс. человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ростуризма.

Как сообщается, еще около 5,5 тыс. организованных туристов из РФ по-прежнему остаются за рубежом.

По данным Ростуризма, больше всего российских организованных туристов находится в Египте - порядка 4 тыс. человек. Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени из-за новых санкций Запада в отношении самолетов, которыми планировалось осуществлять специальные рейсы из Египта в Россию, пояснили в ведомстве. Однако туроператоры продолжают ежедневно возвращать российских организованных туристов домой, в том числе на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний через третьи страны.

Значительно меньшее число россиян пребывает в ОАЭ (менее 1 тыс. человек), Турции (порядка 690 человек), на Мальдивах (примерно 60 человек) и в Таиланде (менее 50 человек). Туроператоры работают над их возвращением домой. Это делается в основном с помощью рейсов зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

Также продолжается работа по возвращению самостоятельных туристов. Их возвращением в первую очередь занимаются Росавиация и Минтранс при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Ростуризма и других ведомств, указали в Ростуризме.

Ранее Ростуризм попросил туроператоров обеспечить российским туристам, которые не смогли вовремя улететь из Египта, комфортные и безопасные условия.

До этого глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко заявил, что порядка 50 тыс. туристов не могут вернуться в Россию из-за сложностей с авиаперелетами - около 25 тыс. самостоятельных путешественников и примерно столько же людей, купивших путевки. Эксперт отметил, что туроператоры готовы за свой счет организовать вывозные рейсы, но для этого требуются разрешения "по самолетам и пролетам".