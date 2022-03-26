Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого требования - избежать санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу.

"Цель этого требования - найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим", - сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.

В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.