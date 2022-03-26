Германия доставила в Украину полторы тысячи ракет «Стрела»

В Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает немецкое агентство dpa, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины.

Также в зону боевых действий на Украину было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы.

Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет "Стрела" из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву дальнейшие поставки вооружения.