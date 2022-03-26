Эрдоган открыл новый аэропорт в Турции
Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового аэропорта в провинции Токат на севере Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в недавно построенном аэропорту Токат. Лайнер президента встретили при посадке водной аркой.
Власти региона проинформировали главу государства о новой воздушной гавани, после чего состоялась торжественная церемония перерезания ленточки и официальное открытие.
На церемонии открытия аэропорта присутствовали также вице-президент Фуат Октай, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.
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