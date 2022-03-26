Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 475 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 475 млн, а количество летальных исходов - 6,1 млн.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 476 374 234 инфицированных и 6 108 976 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 608 935, летальных исходов - на 5 143.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 79 139 385. Далее следуют Индия (43 016 372), Бразилия (29 729 991), Франция (23 903 547) и Великобритания (20 613 821). Летальных исходов больше всего также в США - 967 905, вторую строчку занимает Бразилия (657 998), третью - Индия (516 755). Далее следуют Россия (366 618) и Мексика (322 277).