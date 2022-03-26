США представят в СБ ООН резолюцию для усиления санкций против КНДР

США предложат Совету Безопасности ООН рассмотреть укрепление санкционного режима в отношении КНДР из-за запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом заявила в пятницу на заседании Собеза постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот запуск должен получить немедленный ответ совета", - сказала она. Дипломат добавила, что СБ ООН должен "единым голосом осудить" запуск ракеты.

"В соответствии с главой 7 Устава ООН мы представим резолюцию об обновлении и расширении санкционного режима", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, политика благожелательного отношения к КНДР и инициативы смягчения санкций не привели к изменениям в поведении КНДР, поэтому пришло время "не смягчать санкции, а добиваться их выполнения". "Призываю коллег конструктивно подойти к работе над текстом [резолюции]. Это не двусторонняя тема, а региональная", - отметила она.