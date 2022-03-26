Стрельба произошла в крупном торговом центре Rosemont Mall около Чикаго. По некоторым данным, пострадали два человека, сейчас они в больнице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Стрелка не было. В торговом центре произошли несколько выстрелов. Есть двое пострадавших, получивших огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу. В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - написали в Twitter департамента общественной безопасности ТЦ.

Как отмечает Fоx32, два человека были ранены и госпитализированы. В полиции утверждают, что произошедшее не связано с чьей-либо умышленной стрельбой.