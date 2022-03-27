США могут нарастить производство комплексов Javelin и Stinger

Соединенные Штаты могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил в пятницу помощник министра Сухопутных войск (Армии) США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, эти два потенциала (производство Javelin и Stinger - прим. ТАСС) для Армии быстро продвинутся вперед, как того хочет Конгресс, чтобы мы пополнили арсеналы, - отметил он, говоря о наращивании производства комплексов. - Я думаю, мы сможем это сделать".

Буш добавил, что "прямо сейчас" в отношении производства комплексов рассматриваются такие вопросы, как длительные сроки оформления закупок, приобретение дополнительного оборудования к ним, потребности на местах и проблемы с цепочками поставок.