Испанию захлестнули протесты

Топливные протесты парализовали Мадрид. На улицы города вышли тысячи человек, большая часть - это сотрудники транспортной сферы, которые буквально остались без работы из-за высоких цен на бензин. Растёт и стоимость даже базовых продуктов, а некоторые предприниматели и вовсе вынуждены закрывать свой бизнес, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

А на западе Испании массовый митинг устроили рыбаки. Отрасль переживает серьёзный кризис, из-за подорожавшего топлива часть лодок простаивает, а стоимость рыбы сильно подскочила. Из-за этого жители вынуждены ездить за морепродуктами в соседнюю Португалию. Чтобы сохранить торговлю, рыбаки пошли на крайние меры и перекрыли мост, соединяющий страны, и подожгли покрышки.

Акции протеста уже дали первые результаты. Правительство страны договорилось о субсидировании топлива и выделило на это миллиард евро. Скидка начнёт действовать уже с 1 апреля и составит 20 евроцентов на каждый литр. Впрочем, протестующие требуют от правительства полного урегулирования вопроса, а не временных мер.