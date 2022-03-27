Австралия отказалась от стремления к ядерному оружию в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие в соответствии с ее обязательствами в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как неядерное государство", - заявила Томас-Гринфилд. Она пояснила, что AUKUS подразумевает предоставление Австралии атомных субмарин, оснащенных обычным, но не ядерным оружием. При этом ДНЯО не запрещает военно-морские атомные силовые установки.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.