Фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию

Газета Wall Street Journal пишет, что из-за антироссийских санкций эквадорские фермеры вынуждены отдавать фрукты просто так потому, что не могут доставить их в РФ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Фермер Сегундо Солано рассказал WSJ, что оставил 20 тысяч тонн бананов просто на дороге. Подобные сложности возникли и у поставщиков цветов из Эквадора.

Все происходит потому, что Россия - крупный приобретатель эквадорских бананов, закупающий около 20% от всего экспорта фрукта, пишет издание.

Парагвайские поставщики говядины тоже испытывают подобные сложности.

"Кризис сильно ударил по нам, так как Россия - наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса", - рассказал изданию Педро Гайи, руководитель ассоциации производителей КРС в Парагвае.