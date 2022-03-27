Власти США разрешили компании Трампа продать гостиницу в Вашингтоне

Управление по общим вопросам администрации США разрешило принадлежащей семье экс-президента Дональда Трампа компании Trump Organization продать филиалу сети отелей Hilton права аренды гостиницы Trump International Hotel, расположенной в центре Вашингтона. Соответствующее заявление распространила пресс-служба управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Покупателем станет инвестиционная фирма CGI Merchant Group из Майами (штат Флорида), которая намерена убрать с фасада имя экс-главы Белого дома и договорилась с Hilton об управлении и брендировании гостиницы. По данным газеты The Wall Street Journal, продажа прав на гостиницу обойдется в $375 млн.

Как отмечается в заявлении, управление, которое выступает в качестве арендодателя со стороны федерального правительства, "объявило о подтверждении того, что CGI <...> соответствует критериям получателя" прав на гостиницу. После завершения сделки она будет носить имя Waldorf Astoria.