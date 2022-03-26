ООН будет оповещать об экстремальной погоде каждого жителя планеты

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что намерена оповещать каждого человека на Земле о катастрофических погодных явлениях. В ООН хотят достичь этой цели в течение пяти лет, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

По словам представителей организации, для спасения жизней срочно необходимы системы раннего предупреждения, поскольку изменение климата делает экстремальные погодные явления более частыми. Раннее оповещение позволит людям успеть принять меры предосторожности перед штормами, наводнениями, волнами жары и засухами. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), каждый третий человек в мире до сих пор не имеет доступа к системам раннего предупреждения.

ВМО призвала инвестировать 1,5 млрд долларов в эти системы в течение следующих пяти лет, особенно в странах, где потребность в них наиболее высока.