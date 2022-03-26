Смертельное ДТП в Москве: автобус влетел в машину

В Москве автобус влетел в машину на 2-ом Грайвороновском проезде.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате аварии погиб один человек. Еще один пострадал.

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места ДТП. На них видно, что после столкновения автобус оказался у дерева, а автомобиль сильно смят.