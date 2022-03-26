https://news.day.az/world/1447446.html Смертельное ДТП в Москве: автобус влетел в машину - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Москве: автобус влетел в машину - ВИДЕО
В Москве автобус влетел в машину на 2-ом Грайвороновском проезде.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате аварии погиб один человек. Еще один пострадал.
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места ДТП. На них видно, что после столкновения автобус оказался у дерева, а автомобиль сильно смят.
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