https://news.day.az/world/1447462.html Саудовская Аравия нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене - ВИДЕО
Саудовская Аравия нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене - ВИДЕО
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о том, что стартует операция по нейтрализации атак на нефтяные объекты.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили на саудовском государственном канале Al-Ekbariya.
"Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность", - заявила коалиция.
Уточняются и цели операции - защита источников энергии и организации бесперебойности поставок.
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