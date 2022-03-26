Саудовская Аравия нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о том, что стартует операция по нейтрализации атак на нефтяные объекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили на саудовском государственном канале Al-Ekbariya.

"Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность", - заявила коалиция.

Уточняются и цели операции - защита источников энергии и организации бесперебойности поставок.