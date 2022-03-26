Крупный пожар в Забайкалье, есть погибшие

Сильное возгорание произошло 25 марта в жилом доме в Забайкальском городе Могоча. При пожаре погибли три человека. 12 людей успели эвакуироваться из дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По информации ведомства, пожар случился в доме по улице Зеленая, горело 480 квадратных метров.

Когда команда спасателей прибыла на место пожара, уже горела крыша и внутренняя часть дома. Потом крыша здания рухнула.

"В 00:49 пожар был ликвидирован, началась разборка и пролив конструкций. В 07:43 в ходе работ было обнаружено два тела без признаков жизни, затем в 08:25 был найден третий погибший", - сообщили в МЧС.

Огонь тушили 6 единиц техники и 21 человек личного состава.