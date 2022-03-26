Украине предсказали дефицит бензина

Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о критической ситуации с топливом в стране, сообщает издание "Страна.ua", передает Day.Az.

По его словам, остатки топлива идут на нужды посевной кампании. На АЗС людям продают обычный дизель и бензин под видом премиального, чтобы обойти ограничение наценки, которое устанавливается властями на другие виды топлива.

"В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов", - сказал Леушкин.

Он добавил, что дефицит топлива в стране наступит в апреле.