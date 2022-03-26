Популяция крабов-зомби резко увеличилась

На Кубе местные жители заметили увеличение числа крабов вида Gecarcinus ruricola, называемых "крабами-зомби".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они получили свое название из-за особенности организма - тела этих крабов являются "домом" для двух видов мух, вырастающих и размножающихся в членистоногих.

Эксперты объясняют большое количество крабов в районе бухты Кочинос пандемией - в период коронавирусных ограничений люди мало ездили на машинах, под колесами которых погибала большая часть Gecarcinus ruricola.

Это, в свою очередь, серьезно сокращало численность популяции вида. Сотрудник министерства охраны окружающей среды Кубы Рейнальдо Сантана Агилар уточнил, что в этом году при миграции наблюдалась, наоборот, необычайно высокая плотность крабов.

"Вполне вероятно, что популяция крабов полностью восстановилась, и поэтому сейчас наблюдается столь интенсивная миграция", - приводит его слова Daily Mirror.