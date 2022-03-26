Испанские рыбаки подожгли шины во время акции протеста

Испанские рыбаки подожгли шины на мосту в городе Аямонте (автономное сообщество Андалусия), соединяющем Испанию и Португалию, протестуя против поездок граждан и розничных торговцев в соседнюю страну за рыбой, сообщает Day.Az со ссылкой на издание ABC.

В Андалусии продолжается забастовка рыбаков, начавшаяся на прошлой неделе из-за цен на топливо, которые растут в Европе на фоне антироссийских санкций.