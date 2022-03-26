Брифинг минобороны России

Российские средства ПВО сбили три украинских самолета, шесть беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету комплекса "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Васильевка", - сказал он.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Авиация ВКС РФ

Авиация ВКС РФ за сутки поразила 117 военных объектов Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс С-300, заявил Конашенков.

"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два - с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и район сосредоточения боевой техники", - сказал он.

Бой за Новомихайловку и Новобахмутовку

Российские военные в ходе спецоперации ведут бой за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, заявил генерал-майор.

"Группировка войск российских Вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка", - сказал он.

По его словам, наносится огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.