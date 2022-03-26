Отчет Генштаба ВС Украины

Украинские ВС вчера ликвидировали около 170 российских солдат.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 06:00 26 марта, передает Day.Az со ссылкой на​ unian.net.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинскими воинами уничтожено 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц российской автомобильной техники. Потери противника в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 3 самолета и 3 БПЛА российской армии.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей росиийских войск (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям российских войск.

Как сообщили в Генштабе, группировки Сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на определенных направлениях, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражать наступления российской армии, наносить ему огневое поражение и удерживать ранее определенные оборонительные рубежи.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все российские атаки и нанесены существенные потери российским войскам.

В то же время сообщается, что на отдельных направлениях противник не оставляет попытки ведения штурмовых действий, осуществляет авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины. Успеха не имеет.

Техника, которая поступает со складов хранения и арсеналов в российские подразделения, которые пытаются восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, отмечает Генштаб ВСУ.