У входа в Босфор нашли мину?

Турецкая газета Star в субботу, 26 марта, рассказала о движении у входа в Босфорский пролив инородного тела, похожего на мину, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Star уточнила, что предмет был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Также сообщается, что командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта.