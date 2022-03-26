https://news.day.az/world/1447513.html У входа в Босфор нашли мину?
У входа в Босфор нашли мину?
Турецкая газета Star в субботу, 26 марта, рассказала о движении у входа в Босфорский пролив инородного тела, похожего на мину, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Star уточнила, что предмет был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Также сообщается, что командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта.
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