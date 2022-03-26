В ЮАР резко подорожали продовольствие и топливо

Существенный рост цен зафиксирован на потребительском рынке Южно-Африканской Республики. Как сообщила в субботу местная радиостанция SABC со ссылкой на данные Статистической службы ЮАР, это вызвано нынешними событиями вокруг Украины, передает Day.Az.

Согласно представленному службой ежемесячному отчету, быстрее других цены в стране увеличились на продовольствие, топливо и услуги. Так, цены на растительные масла и жиры выросли к началу текущего месяца в годовом выражении на 22,7%, на топливо и электроэнергию - на 14,1%, на мясо - на 8,6%, на овощи - на 7,7%, на рыбу - на 5,3%. Авиабилеты подорожали на 7,3%, вино - на 6,9%. Стоимость номера в гостинице увеличилась за это время на 6,3%, средний счет в ресторане подорожал на 6,1%. Среди продовольственных товаров быстрее других поднялись цены на хлеб, кукурузную муку, а также мясные изделия.

Общая инфляция составила в ЮАР в минувшем феврале 5,7% и продолжает расти. При этом ее уровень в продуктовом сегменте достиг 6,4% годовых.

"Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Украине по той причине, что они могут оказать значительное влияние на предложение зерна на мировом рынке, - говорится в комментарии специалистов Статистической службы. - Особое беспокойство вызывает складывающаяся динамика в движении цен на хлеб и крупы".