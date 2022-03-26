В Киеве вновь ввели комендантский час

Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм, комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - отмечает Кличко.