https://news.day.az/world/1447520.html В Киеве вновь ввели комендантский час
В Киеве вновь ввели комендантский час
Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм, комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
"По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.
Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - отмечает Кличко.
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