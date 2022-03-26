Иран заявил о своих правах на газовое месторождение Эд-Дурра

Иран осуждает соглашение между Саудовской Аравией и Кувейтом о разработке газового месторождения Эд-Дурра в Персидском заливе и заявляет о своих правах на него. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газовое месторождение Эд-Дурра является общим для Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии, а его участки находятся в ирано-кувейтских приграничных водах, - цитирует Хатибзаде пресс-служба ведомства. - Согласно международным правилам и процедурам, любые действия по разработке этого месторождения должны осуществляться в координации между всеми тремя странами".

По словам дипломата, указанные действия "незаконны и не имеют правовых оснований, поскольку не одобрены Тегераном". "Иран неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Кувейтом и Саудовской Аравией по разработке этого совместного месторождения", - отметил Хатибзаде.