В Босфоре приостановили движение судов

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу о нейтрализации в проливе Босфор объекта, напоминающего мину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После обнаружения 26 марта гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора группы подводной обороны были оперативно направлены к месту происшествия. Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении ведомства.

"Движение судов в оба направления из-за этого инцидента приостановлено до особого распоряжения", - сообщили ТАСС в службе береговой охраны Турции.