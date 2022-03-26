Норвегия выступила против ограничений цен на газ в Европе

Норвегия на саммите ЕС выступила против введения ограничений по ценам на газ на европейском рынке. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что прибыль властей Норвегии за последние месяцы составила 150 миллиардов долларов. При этом население страны 5 миллионов человек. Как объяснил Драги, данные показатели объясняет сопротивление Осло установлению потолка цен.

Итальянский премьер также отметил, что обычно ЕС рассуждает о пороге цен, который бы применялся к российскому поставщику. При этом он подчеркнул, что на самом деле поставщиками северного газа являются по большей части норвежские компании.