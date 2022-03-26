https://news.day.az/world/1447551.html В Италии могут закрыться 100 тысяч сельхозпредприятий
В Италии могут закрыться 100 тысяч сельхозпредприятий
Почти 100 тыс. сельскохозяйственных предприятий в Италии находятся под угрозой закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, передает Day.Az.
Отмечается, что на ситуацию повлияла не только пандемия, но и кризис в Украине.
Около 11% предприятий прекратили свою деятельность, а 30% ферм вынуждены работать в условиях отрицательного дохода. По данным фермеров, больше всего страдают зерновые культуры, в частности, пшеница и кукуруза.
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