Пролив Босфор снова открыт для судоходства
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Ранее закрытый из-за обнаружения похожего на мину предмета пролив Босфор открыт для судоходства.

Об этом 26 марта сообщает Главное управление береговой безопасности Турции.

"Босфор открыт для судоходства", - говорится в сообщении управления на его странице в соцсети Twitter, передает Day.Az.