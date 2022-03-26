https://news.day.az/world/1447552.html Пролив Босфор снова открыт для судоходства
Пролив Босфор снова открыт для судоходства
Ранее закрытый из-за обнаружения похожего на мину предмета пролив Босфор открыт для судоходства.
Об этом 26 марта сообщает Главное управление береговой безопасности Турции.
"Босфор открыт для судоходства", - говорится в сообщении управления на его странице в соцсети Twitter, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре