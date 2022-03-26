Во Франции появится новый терминал для приема газа

Франция установит новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа. Об этом сообщает издание Echos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект строительства плавучего терминала готовят сразу несколько министерств.

"Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок", - говорится в статье.