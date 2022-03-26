Турция связалась с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре

Власти Турции связались с Россией и Украиной после найденной в проливе Босфор мины. О проведенных переговорах рассказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", - заявил Акар.