В Германии фермеры предупредили о «беспрецедентном скачке» цен

Немецкая ассоциация фермеров спрогнозировала "беспрецедентный скачок" цен на продукты. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на документ организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорится в документе, сельское хозяйство и вся пищевая цепочка столкнулись с огромным ростом затрат, "особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики".

По информации издания, в связи с этим фермеры обратились к властям с просьбой немедленно принять меры по разрешению ситуации. Власти Германии уже предложили им расширить используемые земли. Вместе с тем представители индустрии дополнительно призывают разрешить использовать на них пестициды.

Также в документе сказано, что во многих регионах мира - прежде всего в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, - прогнозируют проблемы с продовольствием и рост его стоимости.