https://news.day.az/world/1447572.html Китайские исследователи не нашли следов взрывчатки в упавшем Boeing
Китайские исследователи не нашли следов взрывчатки в упавшем Boeing
Исследователи продолжают изучать части Boeing 737, рухнувшего в Китае. В настоящий момент они смогли уверенно заявить, что в образцах разбившегося самолета взрывчатых веществ обнаружено не было, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
О том, как проходят исследования, рассказал в субботу на пресс-конференции командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.
"Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических или органических взрывчатых веществ обнаружено не было", - рассказал Чжэн Си.
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