Китайские исследователи не нашли следов взрывчатки в упавшем Boeing

Исследователи продолжают изучать части Boeing 737, рухнувшего в Китае. В настоящий момент они смогли уверенно заявить, что в образцах разбившегося самолета взрывчатых веществ обнаружено не было, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О том, как проходят исследования, рассказал в субботу на пресс-конференции командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.

"Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических или органических взрывчатых веществ обнаружено не было", - рассказал Чжэн Си.