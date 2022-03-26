Все пассажиры и члены экипажа упавшего Boeing в Китае погибли

Все 132 пассажира и члена экипажа разбившегося 21 марта в Китае Boeing 737 признаны погибшими.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

"Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли", - заявил он на пресс-конференции.

"Можно с уверенностью сказать, что в ходе поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших", - добавил представитель ведомства.