Турция приостановила все виды рыболовства в водах Черного моря

В целях безопасности с 26 марта приостанавливаются все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном в ночное время.

Об этом в субботу заявило Министерство сельского и лесного хозяйства Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В целях безопасности жизни и имущества турецких рыбаков и народа с сегодняшнего дня до особого распоряжения приостанавливаются все виды рыболовства, в том числе рыбалка с небольших судов в период от заката до рассвета", -говорится в сообщении турецкого ведомства.