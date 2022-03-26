В России горит вещевой рынок

Вещевой рынок загорелся в Магнитогорске (РФ) 26 марта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации регионального управления МЧС, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что существует угроза распространения огня.

Уточняется, что возгорание происходит на улице Автомобилистов. Огонь охватил п-образное здание, состоящее из примыкающих друг к другу павильонов под общей кровлей. В настоящее время горит кровля павильонов.

Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидируют 75 человек личного состава, которые используют 23 единицы техники.