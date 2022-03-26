https://news.day.az/world/1447582.html Ракетный удар по Львову - ВИДЕО
Ракетный удар по Львову - ВИДЕО
В субботу, 26 марта, по Львову был осуществлен ракетный удар. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий уточнил, что было три взрыва - со стороны Кривчиц.
Есть также информация, что позле удара в городе начался сильный пожар. По словам очевидцев, на окраине Львова - густой черный дым.
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