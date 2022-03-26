Песков предупредил Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назвавший российского лидера Владимира Путина "мясником" президент США Джо Байден сужает окно возможностей для дальнейшего налаживания связей. Таким образом он ответил на высказывание американского лидера, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Песков также отметил, что подобные оскорбления только осложняют процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Помимо этого, политик заявил о необходимости "сохранять трезвость" в выражениях всем лидерам стран. "Надо себе отдавать отчет в этом", - напомнил официальный представитель Кремля.