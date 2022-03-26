Самолет-разведчик Швеции пролетел рядом с Украиной и Беларусью

Самолет-разведчик Швеции осуществил в субботу, 26 марта, полет вдоль границы Польши с Украиной и Беларусью. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал SVT.

Самолет является собственностью шведских ВВС. Его, как правило, пилотирует разведывательный персонал FRA. Служба не комментирует детали из соображений конфиденциальности.

"Я могу подтвердить, что самолет находится в Польше, но не могу вдаваться в подробности отдельных случаев", - указал представитель FRA Ула Биллгер.

Как пишет издание Expressen, военный самолет вылетел из города Линчёпинг в 173 км от Стокгольма около 08.00. После этого он совершил полет туда и обратно вдоль восточной границы Польши с Беларусью и Украиной.

По словам представителя пресс-службы ВС Филип Саймон, "все делается по согласованию с заинтересованными странами".