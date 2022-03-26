Турция, Франция и Италия могут совместно производить системы ПВО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о переговорах между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с президентом Франции и премьер-министром Италии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам президенты обсудили совместное производство систем ПВО SAMP-T.

Министр Чавушоглу принял участие на форуме "Newsmaker" в столице карата Дохе, где ответил на вопросы журналистов.

На вопрос о приобретении дополнительных систем S-400, Чавушоглу ответил, что сделка по покупке этих систем завершилась.

Министра спросили о предложении США передать системы S-400 Украине, на что Чавушоглу ответил, что этот вопрос не обсуждался и не стоит на повестке дня.

Министр Чавушоглу коснулся темы зависимости от поставок природного газа отметив, что 4 года назад эта цифра составляла 51%, в наши дни составляет 40%.

Турция производит более 70% нужд военной промышленности своими силами, - подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас идут интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. На чрезвычайном саммите стран членов НАТО президент Эрдоган обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. вполне возможно, что производство будет налажено в Турции.