Словакия разворачивает ПВО Patriot

Комплекс ПВО Patriot, первый из трех из состава разворачиваемой в Словакии в ответ на ситуацию на Украине многонациональной боевой группы НАТО, начал выполнять задачи по охране воздушного пространства республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу информационное агентство TASR.

Комплекс Patriot установлен на авиабазе в местечке Слиач в Центральной Словакии для обеспечения защиты воздушного пространства этого региона республики. Вскоре в страну прибудут еще два комплекса Patriot. Два из них находятся в обслуживании солдат германского бундесвера, один - военнослужащих ВС Нидерландов.