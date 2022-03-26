Полный брифинг минобороны России

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы России ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка, передает Day.Az.

По его словам, во время дневных боев были ликвидированы 30 военнослужащих 54 механизированной бригады Вооруженных сил Украины, шесть бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона.

Также представитель оборонного ведомства заявил, что продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новобахмутовке и Новоселовке. На этом направлении было уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, подавлены семь долговременных огневых точек и пять бронеобъектов в защищенных укрытиях.

Кроме того, Конашенков указал, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 91 военный объект Украины. Речь идет о двух командных пунктах, 11 полевых складах с вооружением и боеприпасами, двух станциях "Радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также 20 опорных пунктах подразделений украинских ВС и 52 районе сосредоточения боевой техники.