Оперативная сводка от Генштаба ВСУ

В связи с необходимостью восполнения потерь вооруженные силы РФ проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения. Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии, с длительного хранения были сняты танки Т-72, по имеющейся информации, находящиеся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и с недокомплектом, передает Day.Az со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"Армия РФ продолжает активное использование транспортной сети республики в РБ. Растет количество воздушных перевозок военных грузов из РФ. Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную в Украине.

На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения;

ДРГ противника на территории Киевской области не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили", - говорится в сообщении.