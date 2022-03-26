В Босфоре нашли вторую мину

Еще один объект, напоминающий мину, обнаружен в субботу в проливе Босфор.

Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

По данным издания, объект был обнаружен в том же районе, где была найдена первая мина ранее в этот же день. В настоящее время ведутся работы по идентификации объекта.