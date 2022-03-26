https://news.day.az/world/1447600.html В Босфоре нашли вторую мину - СМИ
В Босфоре нашли вторую мину - СМИ
Еще один объект, напоминающий мину, обнаружен в субботу в проливе Босфор.
Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.
По данным издания, объект был обнаружен в том же районе, где была найдена первая мина ранее в этот же день. В настоящее время ведутся работы по идентификации объекта.
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