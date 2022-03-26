Байден сравнил происходящее в Украине с действиями СССР в Венгрии, Польше, Чехословакии

Президент США Джо Байден полагает, что происходящее в Украине можно сравнить с событиями в Венгрии, Польше и Чехословакии и действиями СССР во время холодной войны. Такое мнение он выразил, выступая с речью в субботу в рамках визита в Варшаву, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По версии американского лидера, боевые действия в Украине являются "самым недавним сражением в продолжительной борьбе". Он в связи с этим напомнил о событиях в Венгрии, Польше и Чехословакии.

"Советские танки сокрушили демократические восстания, но сопротивление продолжилось, пока, наконец, в 1989 году не пала Берлинская стена и все стены советского господства, - полагает Байден. - Они пали, люди одержали верх".