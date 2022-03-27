На Филиппинах проснулся вулкан Тааль

На Филиппинах проснулся небольшой вулкан Тааль, находящийся на живописном озере близ столицы Манилы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вулкан выбросил в небо столб дыма и пепла высотой до 1,5 км.

Сейсмологи предупреждают, что в ближайшее время возможны другие извержения.

Уровень опасности поднят до третьего из пяти возможных. Из близлежащих районов эвакуированы около 12 тысяч жителей.