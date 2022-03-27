В Киеве разоблачили вооруженную группировку под видом теробороны
Depozit faizini öncədən al!

Прокуратура Киева разоблачила двух участников преступной группировки, которые завладели огнестрельным оружием, выданным теробороной на других лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники планировали использовать оружие в противоправных целях. В частности, совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Согласно сообщению, 25 марта по адресам проживания участников группы правоохранители провели обыски. Во время них изъяли автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (один из которых был незаконно переделан из стартового пистолета)", - сказано в сообщении.